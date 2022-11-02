Кто станет министрами в правительстве Нетаниягу? — прогноз

Названы портфели, которые могут получить Бен-Гвир и Смотрич.

Политический обозреватель 12 канала Амит Сигал утверждает, что правый блок намерен оперативно сформировать правительство и добиться, чтобы в течение двух недель его одобрил Кнессет.

Об этом сообщает Israel National News.

Утверждается, что 11 ноября выбрали как день приведения к присяге Кнессета, подтверждения назначения спикера Кнессета и приведения к присяге правительства. То есть, всего спустя несколько дней после того, как Нетаниягу получит мандат от президента Израиля Ицхака Герцога.

Помимо этого, обозреватель рассказал о наиболее вероятных кандидатах на должности министром, а именно:

Йоав Галант может стать министром обороны;

Бецалель Смотрич может получить портфель Министерства финансов.

Ярив Левин, который ранее был министром юстиции, может вернуться в Минюст. Однако, Нетаниягу может добиваться его назначения на пост главы МИД, на который претендует Исраэль Кац, который ранее был на этом посту.

Арье Дери может стать министром внутренних дел;

Ицхак Гольдкнопф – министром строительства и жилищного строительства.

Итамар Бен-Гвир может получить портфель внутренней безопасности;

Ицхак Власерлофф, член партии Бен-Гвира, тоже может стать министром, а также вторым самым молодым министром в истории Израиля.

Одна из основных проблем Биньямина Нетаниягу исходит из его партии, потому что там есть много претендентов на министерские или другие важные должности. Корреспондент новостного канала КАН, между ШАС и Религиозный сионизм может возникнуть конфликт из-за портфеля Министерства по делам религий. Есть версия, что Нетаниягу обратится к ним с компромиссом касаемо разделения его на половину срока ради разрешения спора.

Ранее журналисты писали, что Нетаниягу может положить конец политическому тупику в Израиле.

Также «Курсор» сообщал, что Кнессет может остаться без представителей друзов впервые за три десятилетия.

Помимо этого, в Ликуде рассказали, как будет сформировано новое правительство.