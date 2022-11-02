В Ликуде рассказали, как будет сформировано новое правительство

В «Ликуде» заявили, что партии правого блока вступят в правительство раньше других.

Депутат Кнессета Йоав Киш (Ликуд) считает, что после очевидной победы правого религиозного блока формирование следующего правительства произойдет относительно быстро. Он также заявил, что партия не будет вести переговоры вне блока, пока не будет сформировано новое, исключительно правое правительство.

В интервью Israel National News — Arutz Sheva Киш сказал: «Для правых это был трудный год, который затронул весь лагерь, но мы получили ответы в кабинах для голосования».

«После года совместной работы я верю, что правительство будет сформировано быстро», — сказал он.

По словам Киша, его партия не будет вести переговоры ни с одной партией, не входящей в правый блок, пока не будет сформировано правое правительство.

«В первую очередь придут партии блока. После того, как мы построим с ними правое правительство, в основе которого будут лежать принципы правых, к нам может прийти кто хочет. Но это будет правое правительство».

Ранее Курсор писал, что итоги выборов в Израиле говорят о поднятии ультраправых и возвращении Нетаниягу — The Washington Post.

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