«Кто станет преемником Аббаса?»: в сети показали яркую карикатуру

Слухи о состоянии здоровья главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса вновь появились на днях, предполагая эскалацию борьбы за его пост, которая бушевала в Рамаллахе последние несколько недель.
В связи с этим в сети показали меткую карикатуру, задающую вопрос «Кто станет преемником Аббаса?»
86-летнего Аббаса критиковали за то, что он продвинул свое доверенное лицо Хусейна аль-Шейха на ключевой пост генерального секретаря Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), который ранее занимал второе место в палестинской иерархии.
61-летний Шейх является высокопоставленным чиновником правящей фракции ФАТХ и главой Главного управления по гражданским делам Палестинской автономии.
В последние месяцы он считался ведущим кандидатом на смену Аббасу, главным образом потому, что он является одним из его самых доверенных помощников.
Здоровье Аббаса в опасности?
Последние слухи начали распространяться после сообщения BBC в Твиттере на арабском языке, в котором утверждалось, что на Шейха были возложены некоторые существенные обязанности Аббаса из-за состояния его здоровья.
Отметим, что у 86-летнего Аббаса долгая история проблем со здоровьем: от проблем с сердцем до борьбы с раком простаты более десяти лет назад.
Курсор ранее писал, что Ямина опровергла слухи о своем выходе из коалиции.