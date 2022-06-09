«Кто станет преемником Аббаса?»: в сети показали яркую карикатуру

12:13, Сегодня
Новости Израиля
Махмуд Аббас фото
Фото: Hadas Parush/Flash90

Спекуляции о состоянии здоровья Аббаса ходили неистово в течение многих лет, и официальные лица ПА стремились скрыть от глаз общественности плановые медицинские осмотры Аббаса за границей.

Слухи о состоянии здоровья главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса вновь появились на днях, предполагая эскалацию борьбы за его пост, которая бушевала в Рамаллахе последние несколько недель.

В связи с этим в сети показали меткую карикатуру, задающую вопрос «Кто станет преемником Аббаса?»

86-летнего Аббаса критиковали за то, что он продвинул свое доверенное лицо Хусейна аль-Шейха на ключевой пост генерального секретаря Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), который ранее занимал второе место в палестинской иерархии.

61-летний Шейх является высокопоставленным чиновником правящей фракции ФАТХ и главой Главного управления по гражданским делам Палестинской автономии.

В последние месяцы он считался ведущим кандидатом на смену Аббасу, главным образом потому, что он является одним из его самых доверенных помощников.

Здоровье Аббаса в опасности?

Последние слухи начали распространяться после сообщения BBC в Твиттере на арабском языке, в котором утверждалось, что на Шейха были возложены некоторые существенные обязанности Аббаса из-за состояния его здоровья.

Отметим, что у 86-летнего Аббаса долгая история проблем со здоровьем: от проблем с сердцем до борьбы с раком простаты более десяти лет назад.

Курсор ранее писал, что Ямина опровергла слухи о своем выходе из коалиции.

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Автор материала:
Ирен Давид
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