«Кто станет преемником Аббаса?»: в сети показали яркую карикатуру

Спекуляции о состоянии здоровья Аббаса ходили неистово в течение многих лет, и официальные лица ПА стремились скрыть от глаз общественности плановые медицинские осмотры Аббаса за границей.

Слухи о состоянии здоровья главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса вновь появились на днях, предполагая эскалацию борьбы за его пост, которая бушевала в Рамаллахе последние несколько недель.

В связи с этим в сети показали меткую карикатуру, задающую вопрос «Кто станет преемником Аббаса?»

קריקטורה-מי יהיה יורשו של יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס? pic.twitter.com/lWvyTdx2Ah — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) June 9, 2022

86-летнего Аббаса критиковали за то, что он продвинул свое доверенное лицо Хусейна аль-Шейха на ключевой пост генерального секретаря Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП), который ранее занимал второе место в палестинской иерархии.

61-летний Шейх является высокопоставленным чиновником правящей фракции ФАТХ и главой Главного управления по гражданским делам Палестинской автономии.

В последние месяцы он считался ведущим кандидатом на смену Аббасу, главным образом потому, что он является одним из его самых доверенных помощников.

نفى حسين الشيخ ما نشرته قناة "BBC" عربي عن تدهور الوضع الصحي للرئيس #محمود_عباس وتكليفه بعض المهام نيابة عنه pic.twitter.com/tzuQ5940nU — مرصد الأخبار _ فلسطين (@marsadalakhibar) June 5, 2022

Здоровье Аббаса в опасности?

Последние слухи начали распространяться после сообщения BBC в Твиттере на арабском языке, в котором утверждалось, что на Шейха были возложены некоторые существенные обязанности Аббаса из-за состояния его здоровья.

Отметим, что у 86-летнего Аббаса долгая история проблем со здоровьем: от проблем с сердцем до борьбы с раком простаты более десяти лет назад.

Курсор ранее писал, что Ямина опровергла слухи о своем выходе из коалиции.