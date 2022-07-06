Куда поехать летом: израильтянам назвали самые доступные по цене направления

Несмотря на подорожание, еще можно найти авиабилеты по разумным ценам. Сицилия, Румыния, а также Греция — вот несколько очень интересных вариантов для летнего отдыха по разумным ценам.

Цены на авиабилеты в последнее время взлетели до небес, и многие израильтяне, которые надеялись поехать в отпуск летом, вынуждены платить высокую цену за полеты в большинство направлений мира.

Тем не менее Israel Hayom нашел для вас несколько очень интересных вариантов летнего отдыха по доступным ценам.

Если вы хотите посетить Бухарест, Румыния, где уже сняты все ковид-ограничения, то вы сможете найти прямые рейсы по цене от 150 долларов США. Примерные сроки, когда будет держаться эта цена, — 19-26 июля, но важно подчеркнуть, что будут и дополнительные даты по аналогичным ценам. Обновляйте сайты.

Еще одно направление, куда можно найти дешевые авиабилеты, — Катания на Сицилии. Направление считается особенно привлекательным для летних месяцев, и Wizz Air предлагает туда прямые рейсы от 170 долларов на человека, например, 28-31 июля.

Журналисты обнаружили, что одно из самых привлекательных направлений, о котором многие израильтяне еще не знают, — это Даламан в Турции. Данный курорт — место с захватывающими лазурными пляжами, очень комфортными ценами на отели и очень дешевой жизнью из-за ослабления турецкой лиры. Турецкие авиалинии выполняют рейсы до пункта назначения, а цены, которые нашли журналисты, начинаются от 134 долларов. Дата — 17-24 июля. Примерно в часе езды от Даламана находится знаменитый Мармарис, где вы можете насладиться отдыхом в аутентичной атмосфере, которая включает в себя море и хорошую еду.

Другие недорогие варианты, которые нашли журналисты, — это Салоники и Ларнака, знакомые и любимые израильским туристом. Есть прямые рейсы в Салоники по цене от 180 долларов в период с 18 по 25 июля. В Ларнаку нашлись рейсы по цене от 148 долларов в период с 25 по 31 июля.

Другие направления, на которые можно найти рейсы по относительно разумным ценам на предстоящее лето, — Будапешт, Клуж-Напока, Краков и Бари.

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