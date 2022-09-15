В каких городах Израиля существенно выросли цены на квартиры

В Израиле за год цены на недвижимость поднялись на 18% и это, как отмечают аналитики, самый высокий рост за последнее десятилетие.

Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим бюро, в первые два месяца лета 2022 года жилье в Израиле подорожало на 1,3%, цена на новые квартиры за июнь-июль выросла на 1,9%.

Об этом сообщает издание «Детали».

Данные указывают на то, что в Израиле доля субсидированного жилья, которое продается по льготным программам, снизилась (с 26,8 до 25,6% от всех сделок по приобретению новой недвижимости).

За год в стране квартиры подорожали почти на 18% и это самый высокий показатель с 2010 года. Сильнее всего цены выросли в центре — на 20,9%, на севере страны цены на недвижимость подняли на 16,9% и на юге — на 16,1%.

Отмечается, что в Хайфе стоимость квартиры выросла на 18,3%, в Тель-Авиве — на 16,5%, а в Иерусалиме — на 15,7%.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным Центрального статистического бюро, самым дешевым крупным городом Израиля с точки зрения покупки собственной квартиры является Беер-Шева. Там средняя стоимость жилья составляет 1, 154 миллионов шекелей.

Еще мы писали, что после повышения процентной ставки Банка Израиля эксперты предсказывают проблемы для будущего израильской экономики недвижимости.

Напомним, в Центральном бюро статистики рассказали, что в прошлом месяце упал на 0,3% индекс потребительских цен, вследствие чего произошло снижение годового уровня инфляции до 4,6%.