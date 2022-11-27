Возобновились коалиционные переговоры: чего хочет добиться Нетаниягу

Партия «Ликуд» 27 ноября решила возобновить коалиционные переговоры с союзниками по праворелигиозному блоку.

Об этом сообщает Walla.

Переговоры возобновились после соглашения о распределении должностей, подписанного в пятницу, 25 ноября с фракцией «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира.

Партия Нетаниягу хочет быстрее подписать соглашения с ШАС, «Еврейством Торы» и фракцией «Ноам», которая откололась от блока «Религиозный сионизм». Это может привести к увеличению давления на Бецалеля Смотрича и, соответственно, к уступкам в его коалиционных требованиях.

Сегодня Нетаниягу уже провел встречу с представителями ШАС и «Еврейства Торы». Основной камень преткновения ‒ вопрос о назначении Бецалеля Смотрича министром финансов. Было принято решение, согласно которому Смотрич будет министром два года, а после его по ротации заменит Арье Дери из ШАС.

Теперь дискуссии ведут вокруг требования Смотрича о передаче минфину части полномочий от других правительственных министерств и органов. В частности, Смотрич хочет, чтобы минфин имел полномочия, касающиеся поселенцев и незаконного палестинского строительства от израильской гражданской администрации в Иудее и Самарии.

Это может стать причиной юридических трудностей и проблем в международной политике. В «Ликуде» приняли эти требования, но нужно согласовать детали.

Председатель «Религиозного сионизма» также потребовал наделения минфина полномочиями от минобразования в отношении государственных религиозных школ, а также управления государственной системы гиюров, что сейчас находится в ведомстве министерства главы правительства.

Ранее Лапид резко высказался о новом правительстве.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир уклоняется от ответа на вопрос об изменении статус-кво на Храмовой горе.

Помимо этого депутат Кнессета Меир Паруш обвинил Ликуд в том, что тот не относится к Иудаизму Торы как к партнеру.