Лапид: Мы не будем молчать, пока новое правительство пытается задавить законопослушную общественность

Уходящий премьер-министр Яир Лапид высказался о действиях нового правительства на собрании фракции «Еш Атид».

Об этом сообщает Maariv.

«Мы не намерены хранить молчание, пока новое правительство пытается задавить законопослушную, платящую налоги и военную общественность. Мы не их монахи, не позволим им сделать преступность нормой», ‒ заявил Лапид.

Ранее мы рассказывали, что жена Яира Лапида, Лихи Лапид, решила подать в суд на раввина Товию Зингера, который предавал сомнению ее еврейское происхождение. По ее словам, он распространял ложь, когда на самом деле Лихи себя называет правнучкой Моше Авигдора Амиэля, который был главным раввином Тель-Авива.

Помимо этого, он был одним из лидеров религиозного сионизма и основателем ешивы «Новое поселение», которая после смерти прадеда супруга Лапида называется «Ешива Раввина Амиэля». Она выпустила главного раввина Израиля Давида Лау, Яакова Вайнрота, Яакова Наамана и других. Больше об этой ситуации узнайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что вступающий в должность министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не стал отвечать на вопрос касаемо того, будет ли он изменять статус-кво в отношении посещения евреями Храмовой горы, что может стать причиной беспорядков и протестов со стороны израильских арабов и палестинцев.

Помимо этого депутат Кнессета Меир Паруш обвинил Ликуд в том, что тот не относится к Иудаизму Торы как к партнеру.