Неожиданные новости от Байдена: Лапид не смог договориться о разговоре

Премьер-министр Яир Лапид удивлен неожиданными новостями о президенте США Джо Байдене. Сотрудники офиса премьер-министра пытались согласовать телефонный разговор с Байденом по поводу иранской ядерной сделки.
Из Белого дома Лапиду сообщили, что «Байден в отпуске».
При этом добавили, что отпуск якобы закончился в среду, поэтому предполагается, что разговор с «самым сильным союзником Израиля» перенесут на «ближайшее время».
Канцелярия премьер-министра отказалась комментировать это сообщение.
דיווחנו הערב —
בישראל עובדים בימים האחרונים על שיחת טלפון בין לפיד לביידן בעניין הסכם הגרעין. לפי 2 בכירים ישראלים התשובה האמריקנית הייתה שביידן בחופשה (שהסתיימה היום). בישראל מעריכים שהשיחה תערך בקרוב.
מלשכת רה״מ לא נמסר תגובה
— Moriah Asraf Wolberg (@MoriahAsraf) August 24, 2022
Интересно, что, находясь в отпуске, Байден каким-то образом нашел достаточно времени, чтобы объявить в среду из Белого дома о введении в действие плана по списанию задолженностей по студенческим кредитам.
До своей попытки связаться с американским президентом Лапид заявил иностранным корреспондентам на брифинге в Иерусалиме, что нынешняя ядерная сделка с Ираном — это «плохая сделка», которая даст Исламской Республике 100 миллиардов долларов в год.
Ранее «Курсор» писал, что Нетаниягу раскритиковал новую сделку с Ираном: Бросает тень на нашу безопасность и будущее.
Кроме этого, Нетаниягу решил потроллить Лапида и Ганца с помощью снимка от NASA.