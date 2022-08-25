Неожиданные новости от Байдена: Лапид не смог договориться о разговоре

С отказом поговорить с президентом США столкнулся премьер-министр Лапид. В Белом доме пояснили, что Байден находится в отпуске и разговор состоится в «ближайшее время».

Премьер-министр Яир Лапид удивлен неожиданными новостями о президенте США Джо Байдене. Сотрудники офиса премьер-министра пытались согласовать телефонный разговор с Байденом по поводу иранской ядерной сделки.

Из Белого дома Лапиду сообщили, что «Байден в отпуске».

При этом добавили, что отпуск якобы закончился в среду, поэтому предполагается, что разговор с «самым сильным союзником Израиля» перенесут на «ближайшее время».

Канцелярия премьер-министра отказалась комментировать это сообщение.

דיווחנו הערב —

בישראל עובדים בימים האחרונים על שיחת טלפון בין לפיד לביידן בעניין הסכם הגרעין. לפי 2 בכירים ישראלים התשובה האמריקנית הייתה שביידן בחופשה (שהסתיימה היום). בישראל מעריכים שהשיחה תערך בקרוב.

מלשכת רה״מ לא נמסר תגובה — Moriah Asraf Wolberg (@MoriahAsraf) August 24, 2022

Интересно, что, находясь в отпуске, Байден каким-то образом нашел достаточно времени, чтобы объявить в среду из Белого дома о введении в действие плана по списанию задолженностей по студенческим кредитам.

До своей попытки связаться с американским президентом Лапид заявил иностранным корреспондентам на брифинге в Иерусалиме, что нынешняя ядерная сделка с Ираном — это «плохая сделка», которая даст Исламской Республике 100 миллиардов долларов в год.

Ранее «Курсор» писал, что Нетаниягу раскритиковал новую сделку с Ираном: Бросает тень на нашу безопасность и будущее.

Кроме этого, Нетаниягу решил потроллить Лапида и Ганца с помощью снимка от NASA.