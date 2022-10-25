Лапид: Это точный и смертельный удар в самое сердце

«Я поговорил с командирами ЦАХАЛа, ШАБАКа и сил обороны, которые действовали сегодня вечером в Шхеме. Я поздравил командиров и поблагодарил их за комплексную оперативную деятельность», — написал Яир Лапид.

Премьер-министр Яир Лапид оценил успехи ночной спецоперации ЦАХАЛа в Шхеме.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, была взорвана лаборатория террористов из группировки «Львиное логово» и убиты пять боевиков.

Лапид написал в Twitter: «Нашей целью было и остается нанесение серьезного и долговременного ущерба террористам в Дженине, Шхеме или любом другом месте, где находятся террористические гнезда. Мы не остановимся ни на мгновение. Мы не допустим существования террористических организаций, которые наносят ущерб гражданам Израиля и солдатам ЦАХАЛа», – заявил Лапид.

מטרתנו היתה ונותרה לפגוע פגיעה קשה ומתמשכת בטרור ושלוחיו בג’נין ובשכם, ובכל מקום אחר בו יצמחו קיני טרור. אנחנו לא נרפה לרגע. לא נאפשר קיומם של ארגוני טרור שפוגעים באזרחי ישראל ובחיילי צה»ל. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) October 25, 2022

Глава правительства также отметил, что ликвидация лидера «Львиного логова» Уадиха Аль-Хуха и его приспешников стала результатом совместной операции сил безопасности ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа.

«Это точный и смертельный удар в самое сердце террористической инфраструктуры, пытающейся осуществлять атаки», – сказал Яир Лапид.

«Сейчас я поговорил с командирами ЦАХАЛа, ШАБАКа и сил обороны, которые действовали сегодня вечером в Шхеме. Я углубился в детали первоначального расследования перед представленными мне планами операции. Сегодня я поздравил командиров и поблагодарил их за комплексную оперативную деятельность и сотрудничество между организациями».

В ночь на вторник, 25 октября, специальные подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) действовали в Старом городе Шхема. Целью была штаб-квартира террористической группировки «Арин аль-Асуд» («Львиное логово»), где уничтожена лаборатория по производству взрывных устройств.

Ранее Курсор информировал о подробностях ночной операции в Шхеме: ЦАХАЛ спасал группу под прикрытием.

Также мі сообщали, что пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала ночную операцию в Шхеме.