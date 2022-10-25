Лапид: Это точный и смертельный удар в самое сердце

13:13, Сегодня
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Фото: пресс-служба Еш Атид

«Я поговорил с командирами ЦАХАЛа, ШАБАКа и сил обороны, которые действовали сегодня вечером в Шхеме. Я поздравил командиров и поблагодарил их за комплексную оперативную деятельность», — написал Яир Лапид.

Премьер-министр Яир Лапид оценил успехи ночной спецоперации ЦАХАЛа в Шхеме.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, была взорвана лаборатория террористов из группировки «Львиное логово» и убиты пять боевиков.

Лапид написал в Twitter: «Нашей целью было и остается нанесение серьезного и долговременного ущерба террористам в Дженине, Шхеме или любом другом месте, где находятся террористические гнезда. Мы не остановимся ни на мгновение. Мы не допустим существования террористических организаций, которые наносят ущерб гражданам Израиля и солдатам ЦАХАЛа», – заявил Лапид.

Глава правительства также отметил, что ликвидация лидера «Львиного логова» Уадиха Аль-Хуха и его приспешников стала результатом совместной операции сил безопасности ЦАХАЛа, МАГАВа и ШАБАКа.

«Это точный и смертельный удар в самое сердце террористической инфраструктуры, пытающейся осуществлять атаки», – сказал Яир Лапид.

«Сейчас я поговорил с командирами ЦАХАЛа, ШАБАКа и сил обороны, которые действовали сегодня вечером в Шхеме. Я углубился в детали первоначального расследования перед представленными мне планами операции. Сегодня я поздравил командиров и поблагодарил их за комплексную оперативную деятельность и сотрудничество между организациями».

В ночь на вторник, 25 октября, специальные подразделения ЦАХАЛа и пограничной полиции, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) действовали в Старом городе Шхема. Целью была штаб-квартира террористической группировки «Арин аль-Асуд» («Львиное логово»), где уничтожена лаборатория по производству взрывных устройств.

Ранее Курсор информировал о подробностях ночной операции в Шхеме: ЦАХАЛ спасал группу под прикрытием.

Также мі сообщали, что пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала ночную операцию в Шхеме. 

 

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