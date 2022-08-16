Швеция и Германия заявили, что не против использования их оружия для освобождения Крыма

Главы двух стран признали, что для Украины и Европы наступили «темные времена». Однако обретение энергетической независимости и вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит безопасность ЕС.

Украина имеет право использовать оружие, которое она получила от Германии и Швеции, чтобы вернуть Крым. Об этом заявили главы правительств двух стран Олаф Шольц и Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции в Стокгольме 16 августа.

«Мы поддерживаем Украину оружием, которое поставляем. Это оружие предоставляется для того, чтобы Украина могла использовать его для защиты своей территориальной целостности и суверенитета», — сказал канцлер ФРГ в ответ на вопрос о том, могут ли ВСУ использовать западное оружие для возвращения оккупированного россией* полуострова.

Со своей стороны, Андерссон назвал решение о поставках оружия Киеву историческим.

«Речь идет о том, чтобы Украина могла защищать и отстаивать свою территориальную целостность», — подчеркнул шведский премьер-министр.

Он добавил, что «россия не может выиграть эту войну».

Ранее Курсор писал о ЧП в Крыму: момент взрыва под Джанкоем попал на видео. Город Джанкой – это своеобразные ворота в Крым. Там очень большая железнодорожная станция, через которую перебрасывают и войска, и боеприпасы, и технику.

«Задело» поезда на Крымском мосту: появились новые подробности взрыва возле Джанкоя. По сообщениям СМИ, взрыв в Джанкое был настолько мощным, что это «задело» поезда на «Крымском мосту».

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!