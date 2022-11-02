Глава ЦИК опровергает обвинения Нетаниягу в «фальшивом» голосовании

Глава ЦИК Орли Адас говорит, что инциденты были незначительными и с ними разобрались, поскольку лидер «Ликуда» пытается поставить под сомнение голоса, полученные арабскими партиями.

Глава Центральной избирательной комиссии заявила сегодня, 2 ноября, что голосование на выборах прошло гладко после того, как лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выдвинул необоснованные обвинения в «фальшивом» голосовании.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Орли Адас заявила, что нарушения были единичными и незначительными на некоторых из 12 000 избирательных участков по всей стране, поскольку Израиль провел свои пятые выборы менее чем за четыре года.

«В день выборов было несколько инцидентов, но они не были драматичными и были устранены. В целом день прошел для нас очень хорошо», — сказала она.

Нетаниягу и его партия «Ликуд» неоднократно заявляли о нарушениях на некоторых избирательных участках в арабских общинах, не предоставляя доказательств, подтверждающих это.

«Ликуд предупреждает о широкомасштабных усилиях по насильственной фальсификации результатов выборов», — говорится в заявлении партии во вторник после закрытия избирательных участков. В нем утверждалось, что правые наблюдатели за опросами подвергались насилию и угрозам после того, как опросы на выходе показали, что «результаты выборов зависят от результатов Балада».

Арабская партия Балад пока еще не преодолела электорального порога, необходимого для получения представительства в Кнессете. Если партия пройдет в Кнессет, то она может склонить чашу весов обратно к расколу между блоками сторонников и противников Нетаниягу.

Нетаниягу также повторил необоснованное обвинение в нарушениях при голосовании на некоторых избирательных участках в арабских общинах, заявив, что он ждал «настоящего подсчета голосов, а не фальшивого подсчета голосов, который кто-то пытается опровергнуть с помощью насилия или запугивания».

Центральная избирательная комиссия заявила в ответ, что у нее нет доказательств нарушений на избирательных участках в арабских общинах.

«Учитывая, что подсчет [голосов] только начался, оснований для беспочвенных слухов о предполагаемых «фальшивках» в том или ином сообществе точно нет», — заявили в комитете.

Полиция также опровергла это обвинение, заявив, что не было никаких признаков нарушений при голосовании.

Тем не менее Нетаниягу сослался на необоснованные обвинения во время выступления перед сторонниками рано утром в среду, потребовав «полного подсчета голосов, потому что это основа демократии».

Согласно официальным данным, по состоянию на утро среды около 10 000 голосов из 1,6 миллиона подсчитанных до сих пор были дисквалифицированы по разным причинам.

Ранее Курсор писал, что ЦИК подсчитал 84% голосов: какие партии проходят в Кнессет. ЦИК Израиля продолжает подсчет голосов на выборах в Кнессет.

Курсор сообщал, что подсчитано почти 80% голосов: сколько набрал блок Нетаниягу. Исламистская партия Раам, которая, по прогнозам, получит четыре места, в настоящее время значительно превышает избирательный порог.

Наша редакция писала, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.