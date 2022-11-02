Шакед набрала всего 80 000 голосов и поддержала Нетаниягу

Айелет Шакед поблагодарила своих сторонников за то, что они проголосовали за нее и ее партию «Еврейский дом».

Несмотря на все ее усилия, партия Айелет Шакед «Еврейский дом» не преодолела избирательный порог на прошедших выборах в Кнессет. Партия Шакед набрала всего 80 000 голосов, или около 1,8% от общего числа голосов, что намного ниже порога в 3,25%.

Шакед поблагодарила партийных активистов за поддержку, сказав им, что они «сражались как львы» на протяжении всего избирательного периода и выразила надежду, что в ближайшие дни Биньямин Нетаниягу сформирует стабильное правое правительство.

«Мы знали, что это была очень трудная битва , но мы пошли со своей правдой, со своей идеологией. И наш голос — важный голос, и мы продолжим делать так, чтобы его услышали. А Биньямину Нетаниягу, если результаты действительно верны, поздравления, удачи, и пусть он на четыре года установит правое правительство, которое вернет страну к функционированию», — сказала она.

За несколько недель до выборов Шакед продолжала набирать голоса ниже порога, но была полна решимости продолжать гонку, а не отказываться от участия.

По результатам экзитпола бывший премьер-министр Нафтали Беннет высказался в поддержку своего бывшего политического партнера, заявив: «Я хотел бы сегодня вечером выразить признательность председателю партии «Еврейский дом» и министру внутренних дел Айелет Шакед, которые боролись как настоящий борец за свои ценности и убеждения».

Ранее Курсор писал, что подсчитано почти 80% голосов: сколько набрал блок Нетаниягу. Исламистская партия Раам, которая, по прогнозам, получит четыре места, в настоящее время значительно превышает избирательный порог.

Курсор сообщал, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.