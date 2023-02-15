Лапид и Бен-Гвир публично высмеяли друг друга

Лидер оппозиции Яир Лапид во вторник обругал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как он приказал Израильской тюремной службе (IPS) ограничить время принятия душа заключенными-террористами.
«Министр TikTok и питов «хочет быть в атаке, а не в защите», поэтому пошел в атаку и сократил время пребывания охранников в душе до четырех минут. Что дальше? Только шампунь без кондиционера?» – недоумевал Лапид.
Бен-Гвир тут же нанес ответный удар Лапиду, который в прошлом несколько раз посещал Францию, и ответил, что следующим шагом для Лапида будет «кофе без круассана в Париже».
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Кроме того, у Бен-Гвира ответили на предложение Нетаниягу по защите Иерусалима от террористов: Нападение, а не оборона.