Лапид и Бен-Гвир публично высмеяли друг друга

Лидер оппозиции высмеивает министра национальной безопасности после того, как он приказал ограничить время принятия душа заключенными террористами.

Лидер оппозиции Яир Лапид во вторник обругал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как он приказал Израильской тюремной службе (IPS) ограничить время принятия душа заключенными-террористами.

«Министр TikTok и питов «хочет быть в атаке, а не в защите», поэтому пошел в атаку и сократил время пребывания охранников в душе до четырех минут. Что дальше? Только шампунь без кондиционера?» – недоумевал Лапид.

Бен-Гвир тут же нанес ответный удар Лапиду, который в прошлом несколько раз посещал Францию, и ответил, что следующим шагом для Лапида будет «кофе без круассана в Париже».

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Кроме того, у Бен-Гвира ответили на предложение Нетаниягу по защите Иерусалима от террористов: Нападение, а не оборона.