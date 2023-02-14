У Бен-Гвира ответили на предложение Нетаниягу по защите Иерусалима от террористов: Нападение, а не оборона

Источники в окружении министра заявили, что «защита важна, но это вовсе не ответ терроризму».

Официальные лица, близкие к министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, раскритиковали заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о «плане усиления личной безопасности в столице».

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что источники в окружении министра заявили, что «защита важна, но это вовсе не ответ терроризму».

«Дело не только в том, что министр не подписал заявление, которое исходило из офиса Нетаниягу. Это шаг, который нужно было сделать много лет назад. Хорошо, что мы сделали это хотя бы сейчас, но это не ответ терроризму», — добавили те же источники.

По их словам, министр Бен-Гвир «стремится к контакту с терроризмом и поручил полиции действовать в Восточном Иерусалиме, по его мнению, это должно быть в центре внимания — нападение, а не оборона».

«Операция в Иерусалиме не может ограничиваться этой защитой, защитой терроризм не победить. Это должно быть в центре внимания — нападение, а не оборона», — уточнили источники издания.

Как сообщал Курсор, канцелярия премьер-министра и муниципалитет Иерусалима согласовали совместный план по повышению чувства личной безопасности жителей столицы, а также по укреплению сил безопасности и полиции, сосредоточившись на разведывательной и оперативной деятельности, а также улучшении гражданской обороны, в том числе обеспечение защиты всех автобусных остановок в городе.

Так, канцелярия премьер-министра и муниципалитет Иерусалима немедленно приступят к переоборудовании 300 автобусных остановок, определенных как высокоприоритетные, но не имеющих защитной инфраструктуры. Для этого будет немедленно выделен специальный бюджет.

Также Курсор сообщал, что в Израиле ужесточили условия для заключенных палестинцев в ответ на теракты.