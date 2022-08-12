Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер поплатился за дружбу с путиным

Лоббирование интересов Кремля в Германии дорого обходится Герхарду Шредеру, который уже лишился своего офиса в Бундестаге и может быть добавлен в санкционный список.

Бывший немецкий канцлер, ныне являющийся председателем Совета директоров дочерней компании «Роснефти» в Германии, Герхард Шредер намерен судиться с властями из-за дружбы с путиным*.

Бывший политик лишился офиса в Бундестаге, поскольку был главным лоббистом Кремля в Европе и дружил с путиным. На данный момент он не попал под санкции, но все равно намерен вернуть офис назад, а вместе с ним и былые привилегии.

Шредера подозревают в получении крупных средств через «Роснефть» за поддержку российского диктатора и его политики.

«Курсор» писал, как отреагировал Зеленский на встречу путина со Шредером:«Просто противно». Президент Владимир Зеленский отреагировал на поездку экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в рф, который по возвращении сообщил, что путин* готов к переговорам с Украиной. Зеленский назвал поведение Шредера отвратительным.

Напомним, мы сообщали о сталинских репрессиях в россии: 40 процентов генералов находятся под следствием. В высших эшелонах власти рф процветает система репрессий, заложенная еще Сталиным и взятая на вооружение всеми силовыми структурами, из которых и вышел путин.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

«Курсор» сообщал, что из-за войны, которую российская федерация начала против Украины, владимир путин является террористом №1 в мире, и он может повторить судьбу главаря «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. США ликвидировали террориста недавно в собственном доме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!