В Беэр-Шеве обвиненного в убийстве приговорили к пожизненному заключению

Окружной суд Беэр-Шевы приговорил к пожизненному заключению и 20 годам лишения свободы по совокупности 32-летнего Авирама Загури, которого осудили за убийство Ротема Хароша.

Помимо подсудимого, его сообщника Наора Миралашвили признали виновным в менее серьезных преступлениях в рамках сделки о признании вины и приговорили к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Walla.

Известно, что убийство произошло 16 ноября 2018 года на улице Авия а-Шофет в Беэр-Шеве, где жил Харош. В рамках происшествия пострадали и другие люди.

Полиция установила, что убийство совершили после празднования дня рождения Ротема Хароша. Во время него он поссорился с Авирамом Загури, который являлся членом одного из преступных планов.

После конфликта Загури и Миралашвили покинули дом именинника, а после вернулись туда вооруженными и застрелили Хароша. Также тяжелые ранения получили мать и друг убитого.

Ранее мы рассказывали, что в четверг, 29 сентября, на заводе в Беэр-Товии рабочий получил серьезные травмы во время работы. Пострадавшего доставили специалисты экстренной службы в ближайшую больницу. 43-летний мужчина получил травмы головы и конечностей, сейчас ему предоставляют необходимую помощь.

Также «Курсор» сообщал, что полицейские арестовали 30-летнего жителя Реховота по подозрению в изнасиловании трех своих несовершеннолетних родственниц. В обвинительном акте сказано, что он продолжительное время совершал действия сексуального характера в отношении трех девушек, чем он занимался в праздничные периоды.

Помимо этого, стало известно, что в *рф от мобилизации сбежало больше граждан, чем их было во время наступления на Украину в феврале.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!