Лапид: Израиль может победить любую террористическую организацию

«ЦАХАЛ входит в число лучших армий мира, поэтому способен защитить своих граждан от террористических организаций в любой точке планеты», — заявил Лапид.

Премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц встретились в четверг в Тель-Авиве с членами Форума Генерального штаба ЦАХАЛа и начальником штаба генерал-лейтенантом Авивом Кохави.

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Лапид побеседовал с членами форума и представил свое стратегическое видение различных проблем, стоящих перед государством Израиль на всех фронтах.

Премьер-министр Лапид поблагодарил министра обороны, начальника генштаба и ЦАХАЛ после завершения операции «Рассвет». Премьер-министр подчеркнул, что для успеха операции решающее значение имела совместная и ответственная работа всех структур.

Премьер-министр также сообщил членам форума, что «в этой операции была продемонстрирована лишь малая часть возможностей ЦАХАЛа — при том, что ЦАХАЛ входит в число лучших армий мира. Граждане Израиля и весь мир в целом были ознакомлены с этическими решениями ЦАХАЛа во время операции, особенно с особыми усилиями по предотвращению ущерба гражданскому населению».

В заключение премьер-министр добавил, что хотя Государство Израиль будет избегать причинения вреда гражданскому населению, оно знает, как добраться до любой террористической организации в любой точке мира, чтобы защитить своих граждан.

Министр обороны Бени Ганц поблагодарил премьер-министра за совместное руководство операцией «Рассвет» и за продуктивное сотрудничество, которое он возглавил между политическим и военным эшелонами. Министр обороны также поблагодарил членов Форума за оперативные усилия в операции «Рассвет» и за сотни оборонительных и наступательных действий в последнее время, подчеркнув важность людей, работающих на разных фронтах, от пилотов до солдат в Михве-Алоне, которые являются силой ЦАХАЛа.

«Курсор» писал, что стало известно о реакции Лапида на строительные работы вокруг его дома в Тель-Авиве.

Напомним, что российское посольство в Египте раскритиковало Лапида за апрельский твит, в котором нынешний премьер-министр назвал резню мирных жителей в Буче «военным преступлением».