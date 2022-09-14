Лапид критикует Нетаниягу за соглашение об образовании харедим

В качестве посредника в сделке Биньямин Нетаниягу пообещал финансировать школы ультраортодоксов, не требуя от них подчиняться требованию Министерства образования о внедрении основной учебной программы.

Яир Лапид раскритиковал этот шаг, заявив, что несоблюдение основной учебной программы меняет возможности будущего трудоустройства детей-харедим на политическую целесообразность.

«Мы должны убедиться, что каждый ребенок в Израиле изучает математику, английский и иврит. Основные исследования — это будущее этой страны. Здесь есть историческая возможность интегрировать ультраортодоксов в рынок труда. Попытка Нетаньиягу продать будущее наших детей ради политической сделки безответственна. Он не примет нас обратно, мы его остановим», — сказал Лапид.

«Ликуд» быстро ответил на слова Лапида: «Никакого вреда основным учебным программам» не будет, утверждая, что сделка сохранит статус-кво, согласно которому «те, кто изучает основную учебную программу, продолжат изучать основную учебную программу».

Около 60% детей харедим не изучают полную основную учебную программу в рамках своего базового образования в Израиле, а в некоторых школах преподается всего лишь половина основных предметов.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу предотвратил раскол Яадут а-Тора. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал на этой неделе, что, если он будет избран премьер-министром, он увеличит бюджет ультраортодоксальных заведений, которые не преподают «основные предметы».

Либерман — харедим: Дери, Нетаниягу и Гафни хотят, чтобы «вы жили в нищете». Председатель партии «Исраэль Бейтену», министр Авигдор Либерман, напрямую обратился к харедим, заявив, что договоренности, достигнутые внутри правого блока, только вредят харедим, а не помогают им.