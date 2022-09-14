Нетаниягу предотвратил раскол Яадут а-Тора — СМИ

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал на этой неделе, что, если он будет избран премьер-министром, он увеличит бюджет ультраортодоксальных заведений, которые не преподают «основные предметы».

Это стимулирует эти учебные заведения не присоединяться к новой программе министерств образования и финансов, которая обеспечит финансирование в школы, где преподают математику, английский язык и иврит.

Обещание Нетаниягу было частью соглашения, достигнутого между противоборствующими фракциями харедим, «Дегель ха-Тора» и «Агудат Исраэль», согласно проекту соглашения, обнародованному в понедельник.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Эти две фракции объединились в течение последних 30 лет как «Яадут а-Тора», но были на грани разделения. При таком раскладе хотя бы одна из партий, вероятно, не преодолела бы избирательный барьер. Обе фракции являются политическими союзниками Нетаниягу, и поэтому раскол может поставить под угрозу способность лидера оппозиции сформировать правительство после выборов.

Раскол начался в прошлом месяце, когда Министерство образования опубликовало тендер, ориентированный на общину харедим, который обещал значительное финансирование при условии, что в школах будут преподавать светские предметы. Эта инициатива известна как «Договоренность Белз», поскольку она особенно направлена ​​против хасидской группы Белз, которая является частью «Агудат Исраэль» и чьим школам было отказано в доступе в систему образования, контролируемую «Дегель ха-Тора».

Готовность Белза принять участие в этой инициативе привела в ярость «Дегель ха-Тора» и ее давнего лидера, депутата Моше Гафни, которые рассматривали программу как необоснованное вмешательство государства в образование харедим. В этом заключалась суть разногласий между двумя фракциями.

Белз согласился отклонить инициативу Министерства образования в обмен на обещание, что Нетаниягу возместит им расходы, увеличив госфинансирование, которое они в настоящее время получают, и законодательно закрепит это увеличение в национальном бюджете. Стороны также договорились, что их список в Кнессет будет продолжаться, как и планировалось: «Агудат Исраэль» получит первое место, «Дегель ха-Тора» — второе и так далее в соответствии с договоренностью.

Политики и партии в блоке против Нетаниягу критиковали его за то, что он побуждал школы харедим не преподавать основные предметы, тем самым снижая шансы детей харедим попасть на работу, когда они вырастут.

Устранение Нетаниягу разногласий в «Яадут а-Тора» является еще одним достижением после того, как 26 августа он выступил посредником в соглашении между лидером Религиозно-сионистской партии депутатом Кнессета Бецалель Смотричем и лидером партии «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром.

Сделка может столкнуться с юридическими трудностями, и для ее надлежащего закрепления потребуется законодательство, в том числе заменяющий пункт, который не позволит БАГАЦ дисквалифицировать ее.

Ранее Курсор писал, что Шакед заявила, что может поддержать Нетаниягу. Министр внутренних дел Айелет Шакед сказала, что после ближайших выборов в кнессет она, вероятно, будет рекомендовать Биньямина Нетаниягу на должность премьер-министра.

Также Курсор сообщал, что Нетаниягу прокомментировал высказывание депутата Кнессета Нира Барката, который сказал, что в случае победы на выборах глава Ликуда уволит назначенного правительством генпрокурора Гали-Баарав-Миара.

Напомним, что Нетаниягу утверждает, что не уйдет в отставку, если не сможет сформировать правительство после выборов. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.