Либерман — харедим: Дери, Нетаниягу и Гафни хотят, чтобы «вы жили в нищете»

Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман обращается к харедим: «Я не буду сидеть с Дери и Гафни не потому, что они харедим, а потому, что они наносят вред Государству Израиль».

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Я хочу, чтобы каждый харедим в Израиле получал достойную зарплату в конце месяца и зарабатывал на достойную жизнь. Я также хочу, чтобы харедим в Израиле интегрировались во все научно-исследовательские институты, совершали здесь научные открытия и получали Нобелевские премии. Но Арье Дери, Моше Гафни и Биби [Нетаниягу] не хотят этого. Они хотят, чтобы харедим жили в нищете, без изучения основных предметов и без возможности интегрироваться на рынок труда. Они хотят, чтобы харедим зависела от еды Дери. штампы, чтобы они были вынуждены продолжать голосовать за него», — написал Либерман в своем Twitter-аккаунте.

«Проблема не только в том, что мы — светская общественность, национальная религиозная общественность, а также ультраортодоксальная общественность, настаивающая на том, чтобы работать и получать образование, — вынуждены финансировать все это «удовольствие» — проблема в том, что Государство Израиль не заинтересовано в том, чтобы кто-то жил в нищете. Наоборот, Государству Израиль нужны более успешные, образованные люди и те, кто хорошо зарабатывает. Без налогов с этих людей страна не смогла бы существовать и не будет армии, системы образования, инфраструктуры, полиции и всего остального», — добавил политик.

«Биби настаивает на том, чтобы обречь общественность харедим на нищету и представить законопроект остальной общественности. Кто-то еще верит, что он думает о том, что хорошо для страны? Ведь все понимают, что это шаг, который нанесет серьезный ущерб экономики страны на десятилетия вперед», — написал Либерман.

«Голосование у урны — это не указ судьбы. Голосование — тайна. Вы можете освободиться от цепей бедности, наложенных на вас годами, и отдать своих детей в качественные школы, школы, которые сохранят традиции и подготовить вас к современному рынку труда. Я обещаю вам, что я не буду сидеть с Дери или с Гафни. Это не потому, что они харедим, а потому, что они вредят как государству Израиль сегодня, так и государству Израиль в будущем, и, к сожалению, они в основном причиняют вам боль», — заявил Либерман.

Ранее Курсор писал, что Либерман заявил, что Нетаниягу отравляет всю политическую систему Израиля. Министр финансов раскритиковал председателя «Ликуда», обвинив Биньямина Нетаниягу в попытке очернить его имя.

Кроме этого, Шакед заявила, что может поддержать Нетаниягу. Министр внутренних дел Айелет Шакед сказала, что после ближайших выборов в кнессет она, вероятно, будет рекомендовать Биньямина Нетаниягу на должность премьер-министра.

Напомним, что Нетаниягу утверждает, что не уйдет в отставку, если не сможет сформировать правительство после выборов. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что будет руководить своим политическим блоком, пока не сформирует новое правительство.