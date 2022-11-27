Лапид: Мы не будем молчать, пока новое правительство пытается растоптать законопослушных граждан

Уходящий премьер-министр Яир Лапид высказался о действиях нового правительства на собрании фракции «Еш Атид».

Об этом сообщает Maariv.

«Мы не собираемся молчать, пока новое правительство пытается растоптать законопослушных граждан, которые служат в армии и платят налоги. Мы им не фраеры. Мы не позволим им сделать преступление нормой. Мы собрались сегодня всей фракцией «Еш Атид», для подготовки к борьбе против закона о преодолении вето БАГАЦ и по поводу угрозы израильской системе правосудия. Мы поговорили с профессором Сюзи Навот, старшим юристом Израильского института демократии, и с представителями общественных организаций о том, как закон о преодолении вето БАГАЦА вредит гражданам Израиля, их повседневной жизни и их основным правам. Мы обсудили, как справиться со скандальными законами, которые планирует провести следующее правительство. Новое правительство пытается изменить правила игры. Сообщение, которое они посылают: «Нам все позволено!» Наши убеждения и ценности — это не то, на что они могут покушаться и ожидать, что мы будем молчать. Сегодняшняя конференция даст нам профессиональные инструменты для борьбы, но наше главное оружие — это то, во что мы верим, и знание того, что мы боремся за нашу страну и будущее наших детей», ‒ заявил Лапид.

Ранее мы рассказывали, что жена Яира Лапида, Лихи Лапид, решила подать в суд на раввина Товию Зингера, который предавал сомнению ее еврейское происхождение. По ее словам, он распространял ложь, когда на самом деле Лихи себя называет правнучкой Моше Авигдора Амиэля, который был главным раввином Тель-Авива.

Помимо этого, он был одним из лидеров религиозного сионизма и основателем ешивы «Новое поселение», которая после смерти прадеда супруга Лапида называется «Ешива Раввина Амиэля». Она выпустила главного раввина Израиля Давида Лау, Яакова Вайнрота, Яакова Наамана и других. Больше об этой ситуации узнайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что вступающий в должность министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир не стал отвечать на вопрос касаемо того, будет ли он изменять статус-кво в отношении посещения евреями Храмовой горы, что может стать причиной беспорядков и протестов со стороны израильских арабов и палестинцев.

Помимо этого депутат Кнессета Меир Паруш обвинил Ликуд в том, что тот не относится к Иудаизму Торы как к партнеру.