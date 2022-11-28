Ганц: Мы проведем независимые переговоры по комитетам с Ликудом

Министр обороны и председатель Государственного лагеря Бени Ганц на собрании своей фракции сделал ряд важных заявлений.

Об этом сообщает 7-й канал.

«В начале своего выступления я хотел бы сослаться на серьезные подозрения в том, что военнослужащие ЦАХАЛа бросили взрывное устройство в дом в Вифлееме в качестве мести за похищение тела покойного Тирана Перо. Если это действительно произошло, то это серьезный инцидент, требующий справедливости», ‒ сказал Ганц.

По словам министра обороны, ЦАХАЛ несет ответственность за применение силы, не прибегает к насилию, а солдаты ЦАХАЛа не берут закон в свои руки и не совершают актов мести. Ганц верит, что командный эшелон серьезно отнесется к инциденту и к продолжающемуся расследованию. Также он выразил свои соболезнования семье Тирана.

Помимо этого, председатель Государственного лагеря заявил, что его партия не зависит от других партий в оппозиции и не будет согласовывать с «Еш Атид» вопрос о комитетах, которые она будет формировать в Кнессете, а будет заключать его напрямую с «Ликудом». Ганц заявил о проведении независимых переговоров о разделении комитетов в Кнессете, а также о координации своих действий с другими оппозиционными группами.

Ранее израильтяне высказались о будущей коалиции во главе с Нетаниягу.

«Курсор» сообщал, что Беннет надеется, что новое правительство сможет объединить общество Израиля.

Помимо этого Ганц резко прокомментировал соглашение между Ликуд и Ноам.