Лапид о назначении Маоза: Это безумие

Назначение раскритиковал не только Лапид, но и ассоциация ЛГБТ-сообщества.

Уходящий премьер-министр Яир Лапид прокомментировал подписание коалиционных соглашений между партиями Ликуд и Ноам.

Об этом сообщает 7-й канал.

Известно, что стороны пришли к тому, что в аппарате премьер-министра создадут Управление по вопросам еврейской национальной идентичности, которое возглавит глава «Ноама» Ави Маоз. По мнению Лапида, это является «ни чем иным, как безумием«.

Отметим, что Маозу предоставят должность заместителя министра в министерстве главы правительства. Он будет курировать работу организации «Натив» – Бюро по связям с диаспорой – и других подразделений.

Помимо этого, на назначение уже отреагировала ассоциация ЛГБТ-сообщества.

«Это низшая точка. Маоз не заслуживает должности заместителя министра в израильском правительстве», – сказано в заявлении.

«Курсор» сообщал, что Лапид даст показания на суде над Нетаниягу.

Помимо этого Бен-Гвир уклоняется от ответа на вопрос об изменении статус-кво на Храмовой горе.

Ранее мы рассказывали, что Меир Поруш выступил с обвинениями в адрес Ликуда.