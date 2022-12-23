Лапид: Новое правительство не привержено демократии, разрушает основы общества

Уходящий премьер-министр говорит, что слабый Нетаньяху и его «опасные, экстремистские» партнеры нанесут ущерб армии, экономике, связям с США и диаспорой

Яир Лапид в четверг предупредил о повестке дня, выдвинутой коалицией его преемника Биньямина Нетаниягу, обвинив лидера «Ликуда» в слабости и зависимости от экстремистских партнеров, которые отправят страну по дороге к краху.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Он сказал, что следующее правительство не привержено демократии или верховенству закона и что оно разрушит израильскую систему образования, непропорционально финансирует ультраортодоксальное сообщество, подорвет экономику, политизирует армию и вызовет взрыв в Иудее и Самарии, подрывают международное положение Израиля и наносят ущерб связям с США и диаспорой.

Нетаниягу в ответ сказал, что Лапид разрушил страну и должен «вернуться домой».

«Формируемое здесь правительство опасно, экстремистски, безответственно. Это плохо кончится. Нетаниягу слаб, и [его партнеры] создали самое экстремальное правительство в истории страны», — заявил Лапид и добавил, что говорил из-за «глубокой заботы о будущем израильского общества».

«Нетаньяху слаб, и [его партнеры] создали самое экстремальное правительство в истории страны», — сказал Лапид.

Нетаниягу официально заявил, что сформировал правительство, которое он должен привести к присяге в Кнессете до 2 января. Тем временем Нетаниягу работает над выработкой коалиционных соглашений со своими ультраортодоксальными и ультраправыми политическими партнерами. , дальнейшие подробности которого появились в четверг.

«Ликуд не формировал правительство. Они это сделали», — сказал Лапид о союзниках Нетаниягу, а также отметил, что Итамар Бен-Гвир, Бецалель Смотрич и Арье Дери «навязали» новую коалицию и ее повестку дня.

«Они создали самое экстремистское правительство в истории государства», — сказал он, добавив, что новая коалиция «подрывает основы израильского общества».

Лапид также предупредил, что международное положение Израиля будет подорвано, в том числе в борьбе с Ираном, и еврейское государство не сможет предотвратить введение против него санкций.

«Это первое правительство в истории Израиля, которое США не считают своим ближайшим союзником», — сказал Лапид.

Политик сказал, что новое правительство «не привержено демократии, не привержено верховенству закона, и теперь оно пытается заставить оппозицию замолчать. Нам говорят: «Примите результаты выборов». Когда мы выиграли выборы [в прошлом году], они преследовали детей членов Кнессета по дороге в школу, посылали головорезов нападать на наших активистов… штамповали ядовитую ложь и клевету, чтобы делегитимировать правительство.

«Мы не будем делать ничего из этого, но мы будем бороться за нашу страну с любого места и с любой платформы», — пообещал он.

Лапид пообещал бороться с оппозицией за верховенство закона и права женщин, ЛГБТ-сообщество, «ценности ЦАХАЛа», образование и «толерантную еврейскую идентичность», призвав граждан также принять участие в борьбе.

Ранее Курсор писал, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Курсор также писал, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве. Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил президенту Ицхаку Герцогу в среду вечером и заявил: «Мне удалось сформировать правительство».

Наша редакция сообщала, что Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу. Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал новое правительство Биньямина Нетаниягу, назвав его самым экстремальным за всю историю Израиля.