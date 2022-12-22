«Я сделал это»: Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве

Биньямин Нетаниягу сообщил президенту Ицхаку Герцогу поздно вечером в среду, что он пришел к соглашению со своими партнерами по коалиции о формировании 37-го правительства Израиля. Нетаниягу выполнил обещание о политической стабильности правого и религиозного толка через семь недель после пятых выборов в стране с 2019 года и за несколько минут истечения срока его мандата на формирование следующего правительства.

В соответствии с израильским законодательством Нетаниягу также должен был проинформировать спикера Кнессета Ярива Левина, который объявит о развитии событий во время законодательной сессии в понедельник. После этого у Нетаниягу будет семь дней, чтобы привести к присяге свое правительство, хотя источники в партии говорят, что это, вероятно, произойдет до 2 января.

Переговоры между Нетаниягу и его крайне правыми и ультраортодоксальными партнерами сводились к тому, что партия «Оцма Иегудит» заявила за час до крайнего срока, что она все еще ведет переговоры с «Ликудом» Нетаниягу, и «неясно», будет ли две стороны пришли бы к соглашению.

Нетаниягу наконец позвонил Герцогу, чтобы объявить о своей коалиции примерно за 20 минут до крайнего срока, более чем через месяц после получения мандата на формирование правительства.

Сразу же после этого, незадолго до полуночи, Нетаниягу публично объявил о своем правительстве, просто написав в Твиттере: «Я сделал это».

«Я хотел сообщить вам, что благодаря огромной общественной поддержке, которую мы получили на выборах, мне удалось создать правительство, которое позаботится обо всех гражданах. Израиля. И я, конечно же, намерен установить его как можно быстрее», — сказал Нетаниягу в разговоре с Герцогом, записанном на видео.

בזכות התמיכה הציבורית העצומה לה זכינו בבחירות האחרונות, עלה בידי להקים ממשלה שתפעל לטובת כל אזרחי ישראל pic.twitter.com/ijtDppkaSm — Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) December 21, 2022

В ответ Герцог поблагодарил Нетаниягу и пожелал ему успехов: «Обязательство состоит в том, чтобы работать для всего израильского народа и общественности, и я надеюсь, что вы все присоединитесь к этой миссии в это время. Удачи».

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