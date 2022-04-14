Лапид: Нынешний политический кризис непрост, но с ним можно справиться

«Нынешний политический кризис непрост, но им можно управлять. Если мы будем работать правильно, это правительство будет здесь на следующий Песах. Это будет не просто, но мы это сделаем «, — сказал Лапид.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
«В Израиле были правительства с гораздо меньшим количеством мест, чем 60, которые добились больших успехов», — сказал Лапид.
Лапид сказал, что правительство может оставаться стабильным на уровне 60, особенно с учетом того, что правый блок, возглавляемый лидером партии «Ликуд» и бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу, имеет только 54 места.
В то же время глава партии «Объединенный список» Айман Оде спровоцировал на этой неделе политическую бурю, когда призвал израильских арабов уйти в отставку из сил безопасности в Иудее и Самарии, а также и в Иерусалиме, в первую очередь из пограничной полиции.
Лапид обвинил Смотрича и Оде в закулисном партнерстве с целью свержения правительства.
Курсор писал ранее, что Авидар призвал Беннета уйти в отставку. Кризис в коалиции продолжается. Бывший министр дал интервью и высказал резкий выпад в адрес премьера: «Он заботится только о себе».
Также мы писали о том, что Амихай Шикли заявил, что возможно создаст новую партию. Амихай Шикли заявляет, что даже если Ямина исключит его из партии и он будет объявлен «перебежчиком» он найдет законные возможности «приносить обществу пользу».