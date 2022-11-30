Лапид обрушился на новое правительство в связи с инцидентом в Хевроне

Лапид: Новое правительство еще не вступило в должность, но министры уже подстрекают.

Уходящий премьер-министр Яир Лапид ответил на критику, прозвучавшую после наказания солдата в Хевроне, напавшего на левого протестующего. «Новое правительство еще не вступило в должность, а его министры уже настраивают солдат ЦАХАЛа против своих командиров», — сказал он.

«Дикое подстрекательство министров и депутатов [будущего правительства] против начальника штаба, командующего генерала и генерал-майора подполковника Авирана Альфаси опасно и разрушительно и является обязанностью нового правительства», — сказал он, добавив: «Министры и депутаты не могут сказать нашим солдатам нарушать армейские приказы».

Отметим, что последние сутки ультраправые политики, активисты и пользователи сети набросились на офицера Альфаси, наказавшего упомянутого солдата.

Кроме того, председатель Оцма Йехудит, депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир раскритиковал министра обороны Бени Ганца после того, как солдата ЦАХАЛа приговорили к 10 дням ареста за неподобающее высказывание во время инцидента с левыми активистами в Хевроне.

«Виновником инцидента в Хевроне является не генерал-майор батальона «Гивати», день и ночь работавший на народ Израиля, а коварная политика Бени Ганца, бросающего солдат ЦАХАЛа. Критика Бени Ганца — да. Критика генерал-майор — категорически нет», — сказал Бен-Гвир.

Ранее Курсор писал, что следующее правительство может привести к «роспуску армии» — бывший глава ЦАХАЛа.

Напомним также, что Лапид прокомментировал неожиданный запрос Нетаниягу к канцелярии премьер-министра.