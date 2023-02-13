Левин и Ротман предложили Лапиду переговоры: Время пришло

Заместитель премьер-министра и министр юстиции, депутат Кнессета Ярив Левин и председатель Комитета по конституции, закону и правосудию, Кнессет Симха Ротман, обратились к Лапиду с предложением уже сегодня вечером начать переговоры по юридической реформе у президента.

Об этом сообщает Maariv.

«После вчерашнего телефонного звонка президента наши офисы в настоящее время переходят к офисам главы оппозиции и председателю партии «Еш Атид», депутату Кнессета Яиру Лапиду и председателю Гослагеря, депутату Кнессета Бени Ганцу, с целью согласования совместной встречи с президентом страны сегодня вечером. Мы призываем лидеров оппозиции начать переговоры без предварительных условий. Время пришло», – сказано в заявлении.

Ранее мы рассказывали, что Кнессет одобрил в первом чтении первый раздел судебной реформы, касающийся изменения порядка избрания судей и запрета Верховному суду признавать недействительными основные законы Кнессета. Это произошло на фоне бурных и временами хаотичных дебатов в комитете Кнессета по конституции, законодательству и правосудию.

15 членов комитета выгнали из конференц-зала за недисциплинированное и деструктивное поведение. Некоторых из них вынужденно физически вытаскивали, когда они громко протестовали против их удаления.

Все началось с того, что члены оппозиции из партии «Еш Атид» запели «У меня нет другой страны», что переросло в столпотворение с криками. Члены комитета перепрыгивали через стол, чтобы противостоять председателю, депутату Кнессета Симхе Ротману, другие уселись на пол, чтобы их не вывели охранники. Видео доступно в нашем материале.

После этого Нетаниягу призвал оппозицию прекратить «намеренно доводить страну до анархии», а Лапид в ответ заявил, что премьер-министру следует перестать ныть.

Также «Курсор» сообщал, что протесты в Израиле продолжаются, зафиксированы первые столкновения.