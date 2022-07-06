Перестрелка в районе Дженина с участием ЦАХАЛа: палестинские СМИ сообщили о жертве

Палестинские источники сообщают, что молодой араб скончался от ран, полученных в ходе перестрелки с ЦАХАЛом к югу от Дженина.

По сообщениям палестинских СМИ, мужчина был убит, когда ЦАХАЛ пытался его арестовать недалеко от Дженина в среду.

Напомним, что ЦАХАЛ проводит в Иудее и Самарии антитеррористическую операцию «Волнорез», которая сопровождается постоянными нападениями со стороны палестинских арабов.

Напомним, что Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС пытался установить шпионское ПО на сотовые телефоны израильских солдат через поддельные учетные записи в социальных сетях.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС снова угрожает Израилю: Мы похитим еще больше солдат. Заместитель лидера ХАМАСа заявил, что самая большая слабость Израиля — это потеря внутренней веры в свою способность выжить.

Наша редакция сообщала, что отец израильтянина, задержанного ХАМАСом, выступил с важным призывом. Отвечая на заявление террористической группировки об ухудшении здоровья его сына и предложение по обмену, Шаабан ас-Сайед сказал, что любая сделка с ХАМАСом должна касаться всех пленников, а не только его сына.

СМИ: ХАМАС может обменять пленного израильтянина на больных заключенных-террористов. Израильтянин Ас-Саида удерживают в Газе с апреля 2015 года, когда он сам проник на территорию сектора. Родные сообщали, что у молодого человека было психическое расстройство.

Напомним, вчера арабская террористическая организация ХАМАС сообщила об ухудшении состояния здоровья одного из израильтян, удерживаемых в плену террористами.