Лапид ответил на критику Нетаниягу: я понимаю, что вам больно

По словам Лапида, Нетаниягу и «его люди» продолжают обсуждать сделку с Ливаном, но при этом не знают, в чем она состоит.

Об этом сообщает INN.

«Некоторые факты для Нетаниягу: просто потому, что он не видел соглашения. 1) Израиль достиг 100% своих целей в сфере безопасности. 2) 100% территории месторождения «Кариш» остается у нас. 3) Часть прибыли от месторождений в территориальных водах Ливана также будет поступать в Израиль. Я понимаю, что вам больно, что вы не смогли прийти к такому соглашению, но это не повод присоединяться к пропаганде Насраллы. Можно было бы и отдать должное правительству, которое работает и приносит результаты народу Израиля.», – заявил премьер-министр.

Ранее бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман раскритиковал соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу раскритиковал США за их посредничество в заключении сделки между Израилем и Ливаном.

Помимо этого, недавно Лапид назвал Бен-Гвира опасным человеком.