Нетаниягу: Посредничество США в сделке по Ливану — вмешательство в выборы

Общественный телеканал Kan сообщил, что Нетаниягу в частных беседах утверждал, что администрация Байдена пыталась вмешаться в выборы.

Накануне лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на США за их посредничество в заключении сделки между Израилем и Ливаном по урегулированию морского спора, заявив, что участие Америки равносильно вмешательству в выборы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В сообщении говорится, что Биньямин Нетаниягу протестовал как против участия США в переговорах между Израилем и Ливаном, так и против предупреждения высокопоставленного сенатора-демократа о том, что включение экс-премьером крайне правых законодателей в потенциальное будущее правительство нанесет ущерб американо-израильским отношениям.

Источник сообщил новостным сайтам Walla и Axios, что Нетаниягу «разозлили» комментарии сенатора Роберта Менендеса от Джерси, который возглавляет комитет Сената США по международным отношениям.

В публичных комментариях в воскресенье по поводу формирующегося соглашения по морскому спору Нетаниягу обвинил премьер-министра Яира Лапида в том, что он «поддался угрозам «Хизбаллы», и заявил, что, если он сможет сформировать правительство после выборов, он не будет связан обязательствами. Поддерживаемая Ираном террористическая группировка «Хизбалла» неоднократно угрожала газовым установкам во время переговоров при посредничестве США.

Лапид ответил в Твиттере, обращаясь непосредственно к Нетаниягу, сказав: «За 10 лет вы не смогли добиться этого соглашения, по крайней мере, не наносите ущерба интересам безопасности Израиля и помогайте «Хизбалле» безответственными сообщениями».

Министр обороны Бени Ганц также прокомментировал комментарии Нетаниягу, обвинив лидера оппозиции в том, что он руководствуется «безответственными политическими соображениями».

Позже министр общественной безопасности Омер Барлев обвинил Нетаниягу в том, что он «действовал точно так же, как Хасан Насралла», имея в виду главу ливанской террористической группировки.

Ранее Курсор писал, что сенатор США призвал расследовать давление администрации Байдена на Израиль. Американский сенатор-республиканец Тед Круз испытывает беспокойство касаемо соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном после похвалы от лидера Хизбаллы.

Недавно премьер-министр Яир Лапид заявил, что во время выходных в Израиле и Ливане приняли предложение американского посредника о соглашении о морской границе между двумя странами». Он упомянул о прогрессе в направлении сделки и сказал, что она «укрепляет безопасность Израиля». Больше читайте здесь.

Это вызвало критику из уст определенных политиков. Например, Биньямин Нетаниягу заявил, что «Лапид позорно сдался угрозам Насраллы и передал суверенную территорию Израиля». Это мнение поддержал Итамар Бен-Гвир и добавил, что намерен остановить премьер-министра.