Фридман: «Морская сделка дает 100% Ливану, 0% Израилю»

Бывший посол США в Израиле критикует новое соглашение о морской границе между Иерусалимом и Бейрутом.

Бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман раскритиковал соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном, заявив, что оно знаменует собой полную капитуляцию интересов Израиля в пользу Ливана.

В серии твитов в понедельник утром экс-чиновник администрации бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что перед избранием Джо Байдена Белый дом едва не заключил более справедливую сделку.

«Мы потратили годы, пытаясь заключить сделку между Израилем и Ливаном по спорным морским газовым месторождениям. Подошли очень близко к предложенным разделениям 55-60% для Ливана и 45-40% для Израиля. Никто тогда не представлял 100% в Ливан и 0% в Израиль. Хотелось бы понять, как мы сюда попали», — сказал Фридман.

«Я могу ошибаться, я думаю, что Израиль получает ноль. Насколько я понимаю, Израиль получает гонорары только за бурение на своей суверенной территории — это выходит за рамки морского спора с Ливаном. Что касается спорной территории, я понимаю, что Ливан получает все», — отметил дипломат.

В воскресенье премьер-министр Израиля Яир Лапид упомянул об уступках Израиля после публикации карт продолжающихся переговоров, на которых граница, находящаяся в настоящее время на рассмотрении, показана южнее, чем ранее было принято Израилем.

«В минувшие выходные Израиль и Ливан получили предложение американского посредника о соглашении о морской линии между двумя странами. Мы обсуждаем последние детали, поэтому пока нельзя хвалить совершённую сделку, однако, как мы и требовали, с самого начала это предложение полностью защищает дипломатические интересы Израиля, а также наши экономические интересы», — сказал Лапид.

Лапид утверждал, что передача запасов природного газа Ливану поможет стране стать независимой от Тегерана и, в конечном счете, ограничит силу таких группировок, как «Хизбалла».

Однако правые законодатели раскритиковали запланированные уступки, а лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу назвал любую сделку во время заседания правительства «хромой уткой» «незаконной»: «Если этот незаконный шаг состоится, он нас не свяжет».

Сенатор от Техаса Тед Круз выразил обеспокоенность по поводу предстоящей сделки после того, как глава «Хизбаллы» Хасан Насралла приветствовал уступки Израиля как признак победы Ливана.

«Я глубоко обеспокоен тем, что официальные лица Байдена оказали давление на наших израильских союзников, чтобы они передали их территорию контролируемой Ираном террористической группировке «Хизбалла». Еще одна тема для расследования на следующем Республиканском конгрессе», — написал Круз в Twitter.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что посредничество США в сделке по Ливану — вмешательство в выборы. Общественный телеканал Kan сообщил, что Нетаниягу в частных беседах утверждал, что администрация Байдена пыталась вмешаться в выборы.

Курсор сообщал, что сенатор США призвал расследовать давление администрации Байдена на Израиль. Американский сенатор-республиканец Тед Круз испытывает беспокойство касаемо соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном после похвалы от лидера Хизбаллы.

Недавно премьер-министр Яир Лапид заявил, что во время выходных в Израиле и Ливане приняли предложение американского посредника о соглашении о морской границе между двумя странами». Он упомянул о прогрессе в направлении сделки и сказал, что она «укрепляет безопасность Израиля». Больше читайте здесь.

Это вызвало критику из уст определенных политиков. Например, Биньямин Нетаниягу заявил, что «Лапид позорно сдался угрозам Насраллы и передал суверенную территорию Израиля». Это мнение поддержал Итамар Бен-Гвир и добавил, что намерен остановить премьер-министра.