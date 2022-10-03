Лапид ответил на критику Нетаниягу: я понимаю разочарование

По словам Лапида, Нетаниягу и «его люди» продолжают обсуждать сделку с Ливаном, но при этом не знают, в чем она состоит.

Об этом сообщает INN.

«Итак, вот что получит Израиль: 100% потребностей в области безопасности, как это определено истеблишментом безопасности. 100% пула акул со 100% доходов гражданам Израиля и даже процентом доходов газового месторождения в Ливан. Я понимаю разочарование тех, кто уже десять лет не может прийти к такому соглашению, но это не повод присоединяться к пропаганде Насраллы и «Хизбаллы». Израильское правительство будет продолжать тихо работать, чтобы закрыть соглашение на благо народа Израиля и Государства Израиль», – заявил прембер-министр.

Ранее бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман раскритиковал соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу раскритиковал США за их посредничество в заключении сделки между Израилем и Ливаном.

Помимо этого, недавно Лапид назвал Бен-Гвира опасным человеком.