Лапид планирует жить в резиденции премьер-министра без семьи — СМИ

Вступающий в должность премьер-министр заявил, что намерен оставить нескольких главных помощников Беннета на месте во время переходного периода в преддверии выборов.

ШАБАК вскоре начнет усиливать меры безопасности вокруг министра иностранных дел Яира Лапида, поскольку он готовится стать временным премьер-министром, сообщило во вторник израильское телевидение.

Планируется, что Лапид займет пост временного премьер-министра в рамках своей сделки о разделении власти с премьер-министром Нафтали Беннетом после того, как в понедельник они объявили, что собираются распустить свою борющуюся правящую коалицию и провести досрочные выборы, пятые менее чем за три года.

Однако договоренность еще не решена, так как законодатели должны одобрить роспуск Кнессета в ближайшие несколько дней, а другой депутат теоретически может сформировать альтернативное правительство в нынешнем парламенте.

Согласно новостям 12 канала, Лапид планирует переехать в резиденцию премьер-министра на улице Бальфур в Иерусалиме и оставаться там большую часть ночей, когда он станет премьер-министром, а его семья останется в Тель-Авиве.

Переезд может быть недолгим. Лапид будет премьер-министром только до тех пор, пока не будет сформировано следующее правительство после выборов, которые, вероятно, будут назначены на конец октября, если только он не сможет снова собрать коалицию. Опросы, проведенные во вторник, показали, что Ликуд получает наибольшее количество голосов, и предсказывают, что лидер партии Биньямин Нетаниягу будет изо всех сил пытаться найти партнеров для правительства.

Беннет и его семья не переехали в резиденцию премьер-министра в течение года его пребывания у власти, вместо этого они остались в своем доме в Раанане.

Резиденция была необитаемой с тех пор, как бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу съехал в июле, прожив там 12 лет.

Ранее Курсор писал, что в Израиле наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусом.