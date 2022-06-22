В Израиле опасаются новой вспышки COVID-19

Минздрав призывает больницы вновь открыть отделения для больных коронавирусом, большинство из которых были закрыты по мере ослабления пандемии.

Опасения по поводу шестого всплеска пандемии COVID-19 в Израиле возросли, поскольку Министерство здравоохранения подтверждает, что в течение последних нескольких дней резко увеличилось число израильтян, у которых диагностирован коронавирус.

Сообщается также, что министерство вновь рассматривает возможность введения обязательного ношения масок в закрытых помещениях, которое было отменено только в прошлом месяце.

Ранее Генеральный директор министерства профессор Нахман Эш подтвердил, что Израиль столкнулся с новой волной вспышки коронавируса, которая, по его словам, была вызвана в основном подвариантом Omicron BA-5, который очень заразен, но вызывает относительно легкие симптомы у большинства пациентов.

Он подчеркнул, что в Израиле «наблюдается определенный рост числа положительных случаев и заболеваемости, но не смертности».

Израиль был одной из первых стран, запустивших общенациональную кампанию вакцинации против коронавируса, и имеет один из самых высоких показателей вакцинации в мире.

Ранее Курсор писал, что в Израиле наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в Израиле выявлено 10 692 новых случая коронавируса.

Также в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарка, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.

Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19. За последние несколько дней в Израиле наблюдался резкий рост числа случаев заболевания COVID-19.

Курсор писал, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Также в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.