Лапид побеседовал с Герцогом о судебной реформе: главные тезисы

По словам лидера оппозиции, о н пришел к президенту «чтобы выразить голос сотен тысяч людей, любящих страну, которые выходят на улицы в тревоге за будущее Государства Израиль».

Лидер оппозиции Яир Лапид во вторник, 14 февраля, провел встречу с президентом Ицхаком Герцогом.

Об этом Лапид сообщил в своем Twitter.

«Сегодня вечером я встретился с президентом Ицхаком Герцогом, я ценю его усилия и его заботу о Государстве Израиль. Мы обсудили наброски и принципы президента, а также важность достижения широких соглашений и предотвращения раскола в нации. Я представил президенту основные линии. … Я пришел к президенту, чтобы выразить голос сотен тысяч людей, любящих страну, которые выходят на улицы в тревоге за будущее Государства Израиль», — сказал Лапид.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Также Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.