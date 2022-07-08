Ликуд жестко раскритиковал переговоры Лапида и Ганца с Аббасом из ПА

Сегодня в пятницу Аббас поздравил Лапида с вступлением в должность, а Лапид пожелал ему благословенного праздника Курбан-Байрам.

Партия «Ликуд» раскритиковала переговоры между председателем ПА Махмудом Аббасом с Яиром Лапидом и Бени Ганцем.

«После десятилетия, в течение которого Нетаниягу снял палестинский вопрос с мировой повестки дня, Лапид и Ганц возвращают в центр мировой сцены Абу Мазена, который никогда не останавливается в подстрекательстве к убийству израильтян», — заявили в партии.

«Лапид создал правительство с «Братьями-мусульманами» и «Объединенным списком» и поэтому привержен Абу Мазену. Только сильное и стабильное национальное правительство «Ликуда» во главе с Нетаниягу сохранит Государство Израиль и восстановит безопасность и надежду для всех израильских граждан», — говорится в заявлении.

Напомним, что премьер-министр Яир Лапид и президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поговорили по телефону в пятницу. Это был их первый разговор с момента вступления Лапида в должность. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Аббас поздравил Лапида с вступлением в должность, а Лапид пожелал ему благословенного праздника Курбан-Байрам.

Кроме того, в пятницу президент Ицхак Герцог тоже поговорил с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Они обсудили визит президента США Джо Байдена в Израиль на следующей неделе, и Герцог пожелал Аббасу счастливого Курбан-Байрама.

Курсор ранее писал, что Лапид ответил, готов ли к встрече с Аббасом из ПА.