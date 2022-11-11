Лапид призывает к объединению оппозиции перед лицом «безумия» формирующейся коалиции

Яир Лапид в четверг призвал различные партии, переходящие в оппозицию, отложить в сторону свои разногласия и работать вместе в том, что он назвал борьбой за будущее израильской демократии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Лапид потерпел поражение на выборах на прошлой неделе от лидера «Ликуда», члена Кнессета Биньямина Нетаниягу и его блока правых и религиозных партий, включая ультраправый альянс Религиозный сионизм, в который входят фракции «Оцма Иегудит» и «Ноам».

«Мы начинаем парламентскую, юридическую и гражданскую борьбу и, прежде всего, судьбоносную борьбу за будущее страны. Энергию нельзя тратить на внутренние ссоры. Если мы хотим остановить это безумие, оппозиция должна работать вместе в полной координации», — говорит Лапид.

«Если мы хотим остановить безумную и деструктивную оговорку об отмене, нам нужно работать вместе», — сказал он, имея в виду предложенный законопроект, который позволит Кнессету принимать закон, даже если он будет отклонен Высоким судом как закон, нарушающий квазиконституционные Основные законы страны. Некоторые из потенциальных ультраортодоксальных и ультраправых партнеров Нетаниягу заявили, что не присоединятся к нему в правительстве, не приняв обязательство принять так называемую оговорку об отмене.

«Если мы хотим защитить израильскую демократию и предотвратить религиозное принуждение и изоляцию женщин, нам нужно работать вместе. Если мы хотим вернуться к власти, мы должны работать вместе», — добавил Лапид.

Президент Ицхак Герцог в среду начал официальные консультации со всеми партиями в Кнессете, чтобы услышать их рекомендации относительно того, кто должен сформировать следующее правительство. Нетаниягу пользуется поддержкой партий, имеющих 64 места в 120-местном Кнессете, и ожидается, что ему будет поручена эта работа.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу поговорил с Шольцем и Мелони. Лидер Ликуда заявил, что хочет расширить «круг мира между Израилем и арабскими странами».

Наша редакция писала, что партия харедим обратилась к Герцогу, чтобы тот поручил Нетаниягу сформировать правительство.

Курсор сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил письмо назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором поздравил его с победой на выборах.