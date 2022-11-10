Эрдоган поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо назначенному премьер-министру Биньямину Нетаньяху, в котором поздравил его с победой на выборах.

Об этом сообщает INN.

«Поздравляю вас с победой на выборах и верю, что новое правительство продолжит сотрудничество между странами во всех областях таким образом, чтобы принести мир и стабильность в наш регион», – написал Эрдоган.

Ранее мы рассказывали, что Яир Лапид выступил с новым призывом касаемо единства его блока. По его словам, это единственный способ предотвратить разрушение израильской демократии.

«Если мы хотим остановить это безумное и разрушительное буйство, нам нужно работать вместе. Если мы хотим защитить израильскую демократию и предотвратить религиозное принуждение и исключение женщин, мы должны работать вместе. Если мы хотим вернуться к власти — мы должны работать вместе», – написал уходящий премьер-министр.

Также «Курсор» сообщал, что накануне встречи Си и Байдена Китай заговорил о сотрудничестве с США.

Помимо этого, лидер ультраправой организации «Оцма-Йехудит» Итамар Бен-Гвир заявил, что не будет призывать выгнать всех арабов.