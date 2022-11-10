Партия харедим к Герцогу: поручите Нетаниягу сформировать правительство

Это произошло во время консультаций в резиденции президента.

Партия харедим рекомендовала главу Ликуда депутата Кнессета Биньямина Нетаниягу для формирования правительства на консультациях в резиденции президента Ицхака Герцога.

Об этом сообщает Israel National News.

В четверг, 10 ноября, представители Объединенного иудаизма Торы посетили резиденцию президента и рекомендовали президенту Герцогу поручить депутату Нетаниягу сформировать правительство после выборов в Кнессет 25-го созыва.

В состав делегации Объединенного иудаизма Торы вошли избранный председатель UTJ Ицхак Голднопф, депутат Моше Гафни, депутат Ури Маклев, депутат Яков Ашер и г-н Мордехай Бабчик.

Ранее мы рассказывали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил письмо назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором поздравил его с победой на выборах.

Также «Курсор» сообщал, что лидер ультраправой организации «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир заявил, что не будет призывать выгнать всех арабов.

Помимо этого, Яир Лапид выступил с новым призывом касаемо единства его блока. По его словам, это единственный способ предотвратить разрушение израильской демократии, «это безумное и разрушительное буйство, религиозное принуждение и исключение женщин». Он добавил, что если его сторонники хотят вернуться к власти, тогда им необходимо работать вместе.