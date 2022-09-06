Лапид прокомментировал убийство арабских женщин в Лоде

Ночная перестрелка в Лоде, повлекшая гибель 34-летней матери и ее дочери, вызвала резонанс среди населения. Премьер-министр сообщил о намерении увеличить меры по сдерживанию преступности в арабском обществе.

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал убийства прошлой ночью в Лоде.

Он заявил: «Ужасное убийство в Лоде Манар Хаджадж и ее 14-летней дочери Хадеры, наряду с чередой насильственных событий последних нескольких дней, требует от нас усиления правоприменения и присутствия полиции в городах, а также наказание за любой акт насилия».

Лапид выразил соболезнования семье Хаджадж и пожелал скорейшего выздоровления второй девочки, которая ранена и проходит лечение в больнице».

Он отреагировал на резонансное происшествие и рост преступности: «Мы увеличим наши усилия по сдерживанию и сокращению насилия в арабском обществе всеми доступными нам способами».

Мэр Лода Яир Рабиво назвал трагедию в городе «приводящим в бешенство и кипящим событием».

Ранее Курсор писал про драки и перестрелки арабов: ночью произошло сразу несколько преступлений. В результате перестрелки арабов в Лоде погибла 34-летняя мать и ее 14-летняя дочь, вторая дочь ранена и находится в больнице. Мэр Лода сообщил, что каждый год арабы убивают более 100 арабских граждан.

Также мы информировали, что полиция Израиля арестовала группировку торговцев оружием. Подразделение «Этгар» провело расследование и собрало достаточно доказательств, указывающих на то, что подозреваемые торговали и хранили много оружия.

Кроме того, наш сайт писал, что жителя Иерусалима арестовали по подозрению в растлении четырех девочек.