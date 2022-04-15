Лапид прокомментировал утренние беспорядки на Храмовой горе

Лапид поддержал действия правоохранителей, а также напомнил, что Песах — это праздник свободы. Израиль поддерживает свободное вероисповедание, о чем особенно важно помнить в такой день.

Глава министерства иностранных дел Яир Лапид заявил, что Израиль привержен свободе вероисповедания для всех конфессий в Иерусалиме, комментируя сегодняшние беспорядки на Храмовой горе.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль по-русски.

«Беспорядки, имевшие место сегодня утром на Храмовой горе, неприемлемы и противоречат духу всех религий, которые мы исповедуем. Близость Песаха, Рамадана и Пасхи — символ наших общих ценностей. Мы не должны позволить никому превратить эти святые дни в арену ненависти, подстрекательства и насилия», — сказал Лапид.

Лапид также поддержал действия правоохранителей и поблагодарил их за то, что они смогли обеспечить проведение молитв.

«Сегодня, накануне Песаха, праздника свободы, мы все молимся о свободе, безопасности, спокойствии и добрых отношениях между соседями. Я призываю лидеров наших соседей действовать в том же духе», — сказал Лапид.

Ранее редакция нашего сайта писала, что в сети показали видео с масштабными беспорядками, которые устроили арабы на Храмовой горе.

Кроме того, Курсор сообщал, что силам безопасности пришлось войти непосредственно в мечеть, в которой забаррикадировались участники беспорядков.