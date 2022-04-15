В сети показали видео с масштабными беспорядками, которые устроили арабы на Храмовой горе

В связи с праздниками и участившимися терактами арабские экстремисты начали все чаще устраивать беспорядки в городах Израиля, громить святые для евреев места.

На Храмовой горе в Иерусалиме снова прошли беспорядки, которые устроили агрессивные арабы. И вот в интернете показали видео, на которых можно увидеть противостояние экстремистов и сил безопасности.

Ролики показали на телеграм-канале Израильские трудовые будни.

Видно, что полиция использовала дымовые гранаты, чтобы разогнать толпу.

Ранее редакция нашего сайта писала, что в Иерусалиме араб напал на еврейку в трамвае.

Кроме того, Курсор сообщал, что палестинские арабы попытались линчевать израильтянина возле Бейтар-Илита.

Еще напомним, что ШАБАК арестовал араба, подозреваемого в связи с ИГИЛ.

Кроме того, наш портал ранее сообщал, что всего за одну ночь восстановили гробницу Йосефа после актов вандализма.