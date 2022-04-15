В сети показали видео с масштабными беспорядками, которые устроили арабы на Храмовой горе

На Храмовой горе в Иерусалиме снова прошли беспорядки, которые устроили агрессивные арабы. И вот в интернете показали видео, на которых можно увидеть противостояние экстремистов и сил безопасности.
Ролики показали на телеграм-канале
Видно, что полиция использовала дымовые гранаты, чтобы разогнать толпу.
Ранее редакция нашего сайта писала, что в Иерусалиме араб напал на еврейку в трамвае.
Кроме того, Курсор сообщал, что палестинские арабы попытались линчевать израильтянина возле Бейтар-Илита.
Еще напомним, что ШАБАК арестовал араба, подозреваемого в связи с ИГИЛ.
Кроме того, наш портал ранее сообщал, что всего за одну ночь восстановили гробницу Йосефа после актов вандализма.