Утренние беспорядки в Иерусалиме: новые подробности

В Иерусалиме в мечети Аль-Акса на Храмовой горе утром начались сильные беспорядки. Так, согласно предварительным данным, пострадали уже 5 человек. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивную толпу.
Так, силам безопасности пришлось войти непосредственно в мечеть, в которой забаррикадировались участники беспорядков. Спецсредства пришлось применить именно в здании.
Более того, в «Красном полумесяце» сообщили уже о двадцати пострадавших в результате столкновения с полицией.
Отметим, что 15 апреля традиционная пятничная молитва мусульман. Уже вторая в месяце Рамадан. Она пришлась на первый день Песаха.
Ранее редакция нашего сайта писала, что в Иерусалиме араб напал на еврейку в трамвае.
Кроме того, Курсор сообщал, что палестинские арабы попытались линчевать израильтянина возле Бейтар-Илита.
Еще напомним, что ШАБАК арестовал араба, подозреваемого в связи с ИГИЛ.
Кроме того, наш портал ранее сообщал, что всего за одну ночь восстановили гробницу Йосефа после актов вандализма.