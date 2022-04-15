Утренние беспорядки в Иерусалиме: новые подробности

ХАМАС уже призвал палестинских арабов выйти на улицы и «защитить мусульманские святыни». На данный момент полиция пребывает в состоянии повышенной готовности.

В Иерусалиме в мечети Аль-Акса на Храмовой горе утром начались сильные беспорядки. Так, согласно предварительным данным, пострадали уже 5 человек. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивную толпу.

Так, силам безопасности пришлось войти непосредственно в мечеть, в которой забаррикадировались участники беспорядков. Спецсредства пришлось применить именно в здании.

Более того, в «Красном полумесяце» сообщили уже о двадцати пострадавших в результате столкновения с полицией.

Отметим, что 15 апреля традиционная пятничная молитва мусульман. Уже вторая в месяце Рамадан. Она пришлась на первый день Песаха.

Ранее редакция нашего сайта писала, что в Иерусалиме араб напал на еврейку в трамвае.

Кроме того, Курсор сообщал, что палестинские арабы попытались линчевать израильтянина возле Бейтар-Илита.

Еще напомним, что ШАБАК арестовал араба, подозреваемого в связи с ИГИЛ.

Кроме того, наш портал ранее сообщал, что всего за одну ночь восстановили гробницу Йосефа после актов вандализма.