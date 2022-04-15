Смотрич заявил, что Беннет продал страну «Исламскому движению»

15 апреля лидер партии РААМ Мансур Аббас заявил, что может выйти из коалиции в ответ на действия полиции сегодня утром в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. На это отреагировал Бецалель Смотрич.
Он заявил, что Аббас поддерживает «подстрекательский и жестокий нарратив». Смотрич заявил, что глава РААМ оправдывает террористов.
Кроме того, Смотрич заявил следующее: «К сожалению, Беннет продал страну «Исламскому движению», и народ Израиля расплачивается за это».
Однако в скором времени, по мнению Смотрича, народ Израиля «освободится» от этого правительства.
Ранее редакция нашего сайта писала, что в сети показали видео с масштабными беспорядками, которые устроили арабы на Храмовой горе.
Кроме того, Курсор сообщал, что силам безопасности пришлось войти непосредственно в мечеть, в которой забаррикадировались участники беспорядков. Спецсредства пришлось применить именно в здании. Более того, в «Красном полумесяце» сообщили уже о десятках пострадавших в результате столкновения с полицией.