Смотрич заявил, что Беннет продал страну «Исламскому движению»

Бецалель Смотрич отреагировал на арабские беспорядки на Храмовой горе. Он заявил, что арабы снова и снова настаивают на том, что Храмовая гора на самом деле не является для них святым местом.

15 апреля лидер партии РААМ Мансур Аббас заявил, что может выйти из коалиции в ответ на действия полиции сегодня утром в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. На это отреагировал Бецалель Смотрич.

Он заявил, что Аббас поддерживает «подстрекательский и жестокий нарратив». Смотрич заявил, что глава РААМ оправдывает террористов.

Кроме того, Смотрич заявил следующее: «К сожалению, Беннет продал страну «Исламскому движению», и народ Израиля расплачивается за это».

Однако в скором времени, по мнению Смотрича, народ Израиля «освободится» от этого правительства.

Ранее редакция нашего сайта писала, что в сети показали видео с масштабными беспорядками, которые устроили арабы на Храмовой горе.

Кроме того, Курсор сообщал, что силам безопасности пришлось войти непосредственно в мечеть, в которой забаррикадировались участники беспорядков. Спецсредства пришлось применить именно в здании. Более того, в «Красном полумесяце» сообщили уже о десятках пострадавших в результате столкновения с полицией.