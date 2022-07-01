Лапид провел первую встречу как премьер-министр с главой ШАБАКа

Лапид обсудил с Роненом Баром вопросы обеспечения безопасности Израиля от Ирана, Хизбаллы и ХАМАСа, а также контроля над внутренней волной террора

Вступивший сегодня в должность премьер-министр Яир Лапид провел свою первую встречу в качестве премьер-министра с руководителем ШАБАКа Роненом Баром.

Встреча была проведена в связи с тем, что волна террора, охватившая страну в начале весны, несколько утихла, но все еще остается главной проблемой для сил безопасности, поэтому ее необходимо взять под жесткий контроль и предотвратить в будущем.

Яир Лапид и Ронен Бар заявили, что обсудят попытки нападения на Израиль со стороны Ирана, Хизбаллы, ХАМАСа, ИГИЛа и других террористических организаций. Будут рассмотрены вопросы шпионажа за секретными объектами и официальными лицами, подрыва общественного порядка и попытки подстрекательства израильско-арабского населения страны к беспорядкам, как во время войны в Газе в мае 2021 года.

Еще одной важной темой разговора стали деликатные вопросы, связанные с восточным Иерусалимом и Храмовой горой, вопросы, которые ХАМАС изо всех сил пытается использовать для подстрекательства в регионе.

В последние годы технологическая оснащенность ШАБАК усилилась: от участия в отслеживании израильских граждан, зараженных коронавирусом, до программ наблюдения для предотвращении террористических атак до их совершения.

Возможно, на встрече также поднимались вопросы по мерам безопасности для Лапида, который будет жить в квартире в большом жилом районе.

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