Опрос: 51% уверены, что Нетаниягу не сможет сформировать коалицию

Опрос на самом старте предвыборной кампании продемонстрировал абсолютную поддержку Нетаниягу только 24% респондентов, а 51% опасаются, что он не сможет обеспечить коалицию.

Согласно результатам опроса общественного мнения в харедимной среде, проведенного «Дайрект Поллс», только 24% респондентов верят в успех лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу и считают, что его нужно поддерживать любой ценой.

Результаты опроса представлены Телеграм-каналом Люди в черном.

Главным вопросом стало лидерство в право-религиозном лагере. 51% участников опроса считают, что если у Нетаниягу не получится сформировать коалицию и на этот раз, то его нужно сменить на другого лидера правого лагеря.

При этом, лишь 15% опрошенных допускают также опцию поддержки правительства, во главе которого стоит лево-центристский лидер.

Также задавался вопрос о рейтинге партий, с которыми, по мнению харедимных избирателей, коалиция в будущем недопустима ни при каких обстоятельствах: НДИ (73%), Мерец (63%), Йеш Атид (53%), РААМ (50%), Авода (40%).

«Курсор» информировал, что Нетаниягу начал избирательную кампанию: в случае победы он пообещал снизить растущие цены. В первом действии своей избирательной кампании Нетаниягу посетил торговый центр Malcha Mall и пообещал продавцам и посетителям магазинов «снизить цены».

Мы сообщали, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.