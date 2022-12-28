Готовность Израиля атаковать ядерные объекты Ирана возросла — глава ЦАХАЛа

«Израиль проводит в среднем как минимум одну операцию против Ирана каждую неделю где-нибудь на Ближнем Востоке», — заявил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави. Он также сказал, что ЦАХАЛ будет готов, когда и если ему будет отдан приказ атаковать ядерные объекты Ирана.

«Уровень готовности к операции в Иране резко повысился. Я скажу больше. ЦАХАЛ будет готова к тому дню, когда будет отдан приказ действовать против ядерной программы, и она выполнит возложенную на нее миссию», — сказал Кохави.

«Иранское видение создания второй «Хизбаллы» в Сирии было подорвано. Иранцы хотели разместить в Сирии сотни ракет класса «земля-земля» вместе с десятками тысяч шиитских ополченцев», — сказал Кохави.

Кохави сообщил, что президент Ирана Ибрагим Раиси должен был посетить Сирию во вторник.

«Если бы он приехал, то увидел бы, что там намного меньше оружия, меньше баз и сил. Это произошло не само по себе, а из-за [Израиля] войны между войнами, которой в марте исполнится 10 лет», — сказал начальник штаба ЦАХАЛа, срок полномочий которого истекает в следующем месяце.

«Война между войнами» — так ЦАХАЛ называет тайную военную кампанию, которую они ведут против попыток Ирана закрепиться в Сирии.

«Нам нужно смотреть на Иран коллективно и за его географическими границами. Наряду с ядерным потенциалом и экспортом революции на Ближнем Востоке и в Африке также используются марионетки и ополченцы», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что в Иране рассказали, при каком условии готовы разрушить Тель-Авив и Димону. Иран пригрозил, что после первого залпа КСИР заправит свои стратегические ракеты в подземных шахтах для второй волны атак.

Курсор писал, что Иран хвастается поставками ракет палестинцам и Хизбалле. Опубликована статья, описывающую, как Иран разрабатывал свои ракеты и распространял их среди своих союзников на Ближнем Востоке.

Курсор писал, что Ганц заявил, что пришло время оказать серьезное давление на Иран. По словам чиновника, «ядерная угроза не может быть исключена из глобальной повестки дня».

Наша редакция писала, если Иран получит ядерное оружие, все ставки сняты. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.