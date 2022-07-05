Лапид рассказал, в чем на данный момент едино все израильское общество

Премьер-министр Яир Лапид сегодня утром выступил перед СМИ перед отъездом с первым дипломатическим визитом во Францию, в ходе которого он встретится с президентом Макроном.
«Франция является важным стратегическим партнером Израиля во всех областях. Кроме того, Франция является одной из стран E3, участвующих в ядерной сделке с Ираном. Важно, чтобы в это время было услышано наше мнение против этого опасного соглашения, против создания ядерного оружия. Я поговорю об этом с моим другом президентом Макроном», — сказал Лапид.
Он также отметил, что сейчас израильтяне как никогда едины в вопросе об иранской ядерной проблеме.
«Международному сообществу важно знать, что по вопросу об иранской ядерной проблеме израильское общество стоит вместе, как единое целое, с единой позицией», — заявил он.
«Мы также обсудим, конечно, и то, что недавно произошло у берегов Ливана. Были неоднократные нападения на израильские газовые установки. Израиль не потерпит на такого рода посягательства на его суверенитет, и любой, кто будет это делать, должен знать, что он идет на ненужный риск для своего благополучия».
Ранее Курсор писал, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы.Центральное статистическое бюро Израиля заявляет о том, что в июне уровень безработицы снизился на 0,4 процента по сравнению с показателями мая — очень хороший показатель.