Лапид вновь раскритиковал новое правительство

В начале заседания фракции Еш Атид Яир Лапид в очередной раз раскритиковал новое правительство, сформированное Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«То, что мы видели в последние дни, не было коалиционными переговорами — это была продажа государства. Они грабят активы страны и продают наши демократические ценности. Они позорят нас в глазах всего мира», – заявил Лапид.

По словам лидера Еш Атид, он наблюдал ранее за формированием других правительств, но нынешнее его радикально не устраивает. Он назвал Нетаниягу самым слабым премьер-министром за всю историю, из-за чего «правительство в полном беспорядке».

Лапид полагает, что в Израиле сформировалось «не совсем правое правительство», а на самом деле безумное. Он добавил, что не намерен спокойно наблюдать и бездействовать, пока «они демонтируют государство».

Ранее мы рассказывали, что Лапид жестко высказался о намерениях партии Ликуд отменить статью 7А Основного закона Кнессета. Он сказал, что нынешнее законодательство «не помешало расистам и сторонникам терроризма находиться в Кнессете», потому что в правительстве оказался председатель Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир.

Это произошло после того, как партия Ликуд подтвердила намерение Нетаниягу отменить статью 7А, которая не позволяет расистам и подстрекателям к терроризму баллотироваться в правительство. Инициативу обосновали тем, что вышеупомянутая статья «не мешала сторонникам терроризма и расистам баллотироваться в Кнессет». Также в Ликуде заявили, что назначенный премьер-министром планирует отмену 7А и одновременное введение нового закона о борьбе с расизмом и терроризмом, что может обеспечить равное и эффективное правоприменение как для евреев, так и для арабов.

«Курсор» сообщал, что СМИ узнали, когда Нетаниягу может привести к присяге новое правительство.